Loi vaudoise sur l’énergie: fin des travaux en commission

Keystone-SDA

Il a fallu 21 séances à la Commission de l'environnement et de l'énergie (CENEN) du Grand Conseil vaudois pour achever son examen de la très attendue nouvelle loi sur l'énergie. Les membres de la commission ont retouché le texte et proposent plus de 70 amendements.

(Keystone-ATS) Les amendements principaux visent « un meilleur échelonnement dans le temps de l’assainissement des bâtiments, un soutien accru des propriétaires qui assainissent sans impacter les locataires et une attention particulière à éviter les contraintes inutiles ayant un impact faible », a indiqué jeudi la CENEN dans son communiqué.

Les rapports de commission n’ayant pas encore été rédigés, la CENEN ne souhaite pas, pour l’heure, donner davantage de détails.

Elle précise toutefois qu’il y aura un rapport de majorité et un de minorité, annoncé par le groupe Ensemble à Gauche & POP. Elle ajoute que la commission a validé ses travaux à l’unanimité, tant pour l’entrée en matière que pour le vote final. Les débats en plénum devraient avoir lieu cet automne.

Pour mémoire, cette loi sur l’énergie, souvent présentée comme le texte majeur de la législature, doit notamment donner des délais pour assainir les bâtiments les plus énergivores du canton et pour remplacer les chauffages à gaz et à mazout. Elle vise aussi à favoriser la production d’énergie renouvelable et locale.