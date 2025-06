Lourtier-Deux conseillers d’Etat témoins de l’efficacité de l’armée

Deux membres du Conseil d'Etat valaisan - Franziska Biner et Stéphane Ganzer - se sont rendus dans le Val de Bagnes, jeudi. Les deux ministres ont pu se rendre compte de l'avancée des travaux afin de doter la région d'une nouvelle liaison routière.

(Keystone-ATS) « Trois conseillers d’Etat – Mathias Reynard, Christophe Darbellay et Franz Ruppen – étaient venus constater les dégâts liés au torrent du Fregnoley le lundi de Pentecôte (9 juin). Aujourd’hui, nous avons accueilli les deux autres membres du gouvernement. Son soutien est très important pour nous », s’est réjoui Fabien Sauthier, le président de la commune de Val de Bagnes, qui a scindé ses vacances en Italie pour accueillir les deux ministres.

« Actuellement, l’armée oeuvre sur trois fronts en Valais: Blatten, le Val de Bagnes et au nettoyage de forêts du côté de Salquenen, à la suite des intempéries d’avril dernier », a rappelé Stéphane Ganzer, le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport,

Vingt militaires au front

Sur demande du canton et des autorités locales, l’armée est en train de pousser un pont préfabriqué d’une longueur de 51 mètres, afin de permettre au trafic de reprendre, dès mercredi prochain, entre Champsec, Lourtier et le Haut-Valais de Bagnes. « On espère pouvoir ouvrir la route dès 06h00 du matin pour les gens qui vont travailler », précise Michel Roduit, l’ingénieur en charge de coordonner l’ensemble des travaux.

« Actuellement, vingt militaires professionnels ou de milice oeuvrent sur le chantier », dévoile Jean-Claude Gagliardi, lieutenant-colonel de la division territoriale 1. « Notre travail est de monter un pont (ndlr. 40 tonnes), un peu comme un grand légo. »

Seule l’armée…

Appelée en renfort, le 7 juin, l’armée avait débarqué dans le Val de Bagnes le 9 juin pour une séance de coordination. « Et aujourd’hui 26 juin, on peut quasiment remettre le point aux autorités civiles », s’est réjoui le Chablaisien. « Seule l’armée est capable d’une telle mission », a encore souligné jeudi Stéphane Ganzer.

Cet ouvrage sera en place pour six mois. « Passé ce délai, la commune devra à nouveau faire une démarche auprès de l’armée, si elle avait besoin de son utilisation pour une durée supplémentaire », explique Sébastien Neuhaus, commandant du bataillon d’intervention d’urgence. Ces mises en service s’effectuent de six mois en six mois.

Aides économiques en discussion

Au niveau économique, comme dévoilé par Franziska Biner, l’Etat du Valais travaille sur la question d’un soutien économique, pour Lourtier et sa région. Cette mission est dévolue au Service de l’économie, du tourisme et de l’économie. Une séance de travail a réuni le canton et plusieurs professionnels impactés (acteurs touristiques, garagistes, etc) lundi dernier.

Vingt acteurs économiques de Lourtier et du Haut Val de Bagnes pourraient être concernés par des aides à fonds perdus, dont le montant global est en cours d’évaluation. Tous sont actuellement empêchés de travailler, leurs clients ne pouvant pas les rejoindre par la route. « C’est la deuxième année que ces gens subissent des contraintes économiques », a rappelé Franziska Biner pour expliquer la démarche du canton.