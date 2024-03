MahN: déménagement de 150’000 objets à Tivoli Nord à Neuchâtel

(Keystone-ATS) Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MahN) déménage ses collections, soit quelque 150’000 objets et images allant de l’Antiquité à nos jours, dans le nouveau centre de conservation, situé à Tivoli Nord. Le lieu a été construit pour accueillir les collections des quatre musées de la ville.

“Les musées de la ville disposent ainsi d’un centre adéquat pour conserver des collections, dont la valeur patrimoniale est irremplaçable”, a indiqué vendredi le MahN. “Déménager les collections d’un musée représente une opération extrêmement complexe”, a -t-il ajouté.

Depuis le printemps 2023, le musée prépare le déménagement. A partir de l’été 2024, l’emménagement à Tivoli Nord va commencer. La fin de l’opération est prévue au printemps 2025, pour la grande partie des collections du MahN. Parmi les 150’000 pièces artistiques et historiques qui vont déménager, on trouve notamment plus de 35’000 pièces issues du Fonds Suchard.

Le centre de conservation à Tivoli Nord, d’une superficie de 5676 m2, offre à chaque musée son propre lieu d’entreposage. Il accueille aussi une zone mutualisée réservée au traitement des objets et qui renforce les synergies entre les institutions dans les domaines de la conservation, de la préparation et de la gestion des collections.

Les espaces d’entreposage actuels, qui vont être libérés, seront affectés au stockage du matériel d’entretien, à celui des vitrines et des socles d’exposition, de manière à favoriser le principe de réemploi, a expliqué l’établissement. Pour mettre en lumière tous les enjeux de ce vaste chantier, le MahN ouvre un espace d’information destiné au public.