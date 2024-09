Majorité de la population contre l’interdiction de l’immigration

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Trois personnes sur cinq en Suisse sont opposées à une interdiction de l’immigration pour la contrôler, indique une étude. Mais une majorité des personnes interrogées estiment que l’ouverture des frontières n’est pas non plus une solution.

Selon l’étude « Baromètre des chances 2024 » publiée mardi à Lucerne, une interdiction de l’immigration pour les personnes ne faisant pas partie de l’UE/AELE ne serait rejetée que de justesse, tout comme l’intégration politique des résidents de nationalité étrangère ou la construction de davantage de routes pour faire face à une hausse de la population.

En revanche, le développement des transports publics, le fait de travailler au-delà de l’âge de la retraite et l’augmentation du nombre de crèches pour mieux exploiter le potentiel de main-d’œuvre indigène sont approuvés à plus de 70%. L’étude sur une Suisse à 10 millions d’habitants a été réalisée par l’institut de sondage Demoscope sur mandat de la fondation privée Larix auprès de plus de 6300 personnes issues de toutes les régions du pays.