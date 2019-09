Les espaces autorisés aux fumeurs ont drastiquement diminué ces vingt dernières années en Suisse. Mais si les autorités ont sévi envers les consommateurs de tabac, elles se montrent encore et toujours très clémentes avec les producteurs.

Les fumeurs, leur façon de consommer et leur place dans la société suisse ont beaucoup évolué ces vingt dernières années. En cause: de nouvelles réglementations, une diversification des produits et un changement de mentalité.

Malgré tous ces chamboulements, le nombre de fumeursLien externe a peu varié entre 1997 et 2017: le pourcentage de la population qui consomme du tabac est passé de 27% à 23% chez les femmes, de 39% à 31% chez les hommes. En revanche, les fumeurs consomment moins: la part de personnes fumant au moins 20 cigarettes par jour a été divisée par deux.

Chute de la fumée passive

Ce qui a énormément évolué est la tolérance face aux fumeurs. Si dans les années 90, tout un chacun pouvait tranquillement s’allumer une cigarette sur son lieu de travail, dans les transports publics voire même à l’hôpital, de nouvelles réglementationsLien externe pour lutter contre le tabagisme passif ont fortement restreint ces libertés.

En Suisse, depuis 2010, il est désormais interdit de fumer dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes, par exemple les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux, mais également les restaurants, les bars et les discothèques. L’installation d’un fumoir est toujours possible. Il est également interdit de fumer dans les garesLien externe depuis le 1er juin de cette année.

Ces nouvelles contraintes ont permis de diminuer fortement l’exposition passive à la fumée: en 2002, 26% des non-fumeurs étaient exposés au moins une heure par jour au tabagisme passif. Ce pourcentage a chuté à 6% en 2017.

Réticences à limiter la publicité

Mais si les autorités ont décidé de serrer la vis aux fumeurs, elles ont adopté une toute autre attitude envers les producteurs de tabac, qui sont nombreux sur le territoire helvétique (JTI, BAT, PMI). Une première tentative du gouvernement d’interdire la publicité a échoué devant le Parlement en 2016, notamment à cause de la pression des multinationalesLien externe. Une nouvelle mouture de la Loi sur les produits du tabacLien externe a été discutée aujourd’hui à la Chambre haute (Conseil des États).

Le projet remodelé prévoit uniquement une interdiction de la publicité qui s’adresse spécialement aux mineurs, ce qui ne respecte pas les exigences de la convention-cadreLien externe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte anti-tabac. Ce traité a pourtant été signé par la Suisse en 2004, mais le Parlement ne l’a toujours pas ratifié car le texte prévoit justement que les États signataires appliquent des restrictions de publicité et de parrainage pour les produits du tabac. La convention-cadre a été ratifiée par 180 paysLien externe ainsi que l’Union européenne.

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États a tenté de rectifier le tir. Elle a proposé à la Chambre haute toute une série d’adaptations qui permettrait à la Suisse de pouvoir enfin ratifier la convention de l’OMS. La commission veut interdire de manière générale la publicité dans les journaux, revues ou autres publications ainsi que sur Internet. Mais…

Temps Présent lobby tabac Emission de la RTS sur le lobby du tabac en Suisse

Neuer Inhalt Horizontal Line