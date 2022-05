En tant que service international de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), nous apportons des nouvelles et des informations de la Suisse à un lectorat et un public internationaux. Travaillant en dix langues, nos journalistes utilisent des techniques de narration multimédia pour replacer les questions et les débats d’actualité dans leur contexte. Jetez un coup d’œil à notre vidéo pour en savoir plus.

Ce contenu a été publié le 23 mai 2022 - 16:00

Nous fournissons des reportages indépendants sur la politique, l’économie, la science, la culture et la société suisses. En outre, nous rendons compte de questions pertinentes pour les Suisses vivant à l’étranger, afin de nous engager à leurs côtés et de les aider à exercer leurs droits politiques en Suisse.

En tant que média purement en ligne, nous combinons textes, images, vidéos, animations et graphiques pour raconter nos histoires et vous les apporter, où que vous soyez - sur Instagram, Facebook, YouTube et d’autres plateformes. Et nous aimons rester en contact étroit avec nos communautés par le biais de débats en ligne auxquels tout le monde peut participer sur notre site Internet. Venez jeter un coup d’œil dans les coulisses de SWI swissinfo.ch!