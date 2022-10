Etudier en deux langues à l'Université de Fribourg

Originaire de Pékin, Jie est arrivée en 2003 en Suisse où elle a étudié la pédagogie à l’Université de Fribourg, y obtenant un bachelor en pédagogie et un master en pédagogie interculturelle et comparative. Elle a ensuite décidé de travailler comme journaliste et a rejoint swissinfo.ch en 2011. Jie parle le français, l’allemand et l’anglais. Elle couvre une large palette de sujets, principalement en Suisse romande et en Suisse alémanique.