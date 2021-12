L'année 2021 croquée par les caricatures

Stephan Lütolf est docteur en histoire et passionné d'histoires. Il vit à Zurich avec sa famille. Stephan Lütolf

Marco Ratschiller (*1974) a étudié l'histoire et a été rédacteur en chef du magazine satirique suisse Nebelspalter de 2005 à 2020. Il dessine et écrit le plus souvent sous le pseudonyme de Karma - pour divers titres de presse. Le débat sur l'obligation de porter un masque et la vaccination dans la lutte contre Corona a déchiré les relations et les familles. Marco Ratschiller

Tom Künzli, né en 1947 aux Pays-Bas, vit en Suisse depuis 1988. Il travaille comme illustrateur indépendant pour différents médias imprimés. Comment le Conseil fédéral incite-t-il davantage de personnes à se faire vacciner contre le Covid-19 ? Tom Künzli

Max Spring, né en 1962 à Berne, dessine depuis 1980 avec «peu de scrupules et encore moins de respect, la vérité, la vérité et rien que la vérité», comme il le dit lui-même. Lors de l'Euro, la Suisse a pris les meilleures équipes nationales du monde par les cornes. Max Spring

Né en 1972, Alexandre Ballamann est un dessinateur de presse suisse. Après une formation de graphiste et dix ans dans le secteur de la publicité, il dessine depuis de nombreuses années pour le quotidien fribourgeois La Liberté. En mars, le peuple suisse a dit oui à 51,2% à une interdiction nationale de la burqa dans les lieux publics. Alex Ballaman

Jacques Vallotton ou "Valott", né en Suisse en 1967, a publié sa première bande dessinée à l'âge de 18 ans. Chaque dimanche, il publie une bande dessinée dans Le Matin Dimanche. Le Chinois Xi Jinping joue avec le monde comme jadis Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Jaques Vallotton

Bénédicte ou Bénédicte Sambo est née en 1972 à Lausanne. Elle est l'une des très rares femmes de la corporation du dessin de presse et de la bande dessinée satiriques en Suisse. Les restaurants et les hôtels ont particulièrement souffert des mesures prises par le Conseil fédéral contre la Corona, représentée ici par le ministre de la santé Alain Berset. Benedicte Sambo

Le Suisse Peter Schrank est un dessinateur politique primé au niveau international. Il a travaillé pendant 20 ans comme caricaturiste et illustrateur indépendant à Londres. Il vit aujourd'hui à Norwich, également en Grande-Bretagne. Le président américain déchu, immobilisé dans une camisole de force, est coincé dans une poubelle au sommet du Capitole américain. Allégorie de la prise d'assaut du Parlement américain par 800 partisans fanatisés le 6 janvier 2021, parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître la victoire de Biden. Peter Schrank

Orlando Eisenmann, né en 1946 à Faido dans le canton du Tessin, dessine pour les quotidiens Der Bund et Südostschweiz. La ministre de l'Armée Viola Amherd dévoile le F-35 américain comme nouveau jet de combat des Forces aériennes suisses. Pour les experts et les profanes, des questions se sont posées notamment sur les coûts des jets américains. Orlando Eisenmann

Tony Marchand vit et travaille à Bienne, où il dirige une agence de communication. Qui y pense encore ? La Syrie est toujours en guerre et ce sont les plus vulnérables qui en souffrent le plus, c'est-à-dire les enfants. Tony Marchand

Jasmin Polsini et Valentin Weilenmann forment le couple d'artistes suisses Mynt depuis 2007. Ils dessinent dans les domaines de l'art, de l'illustration et du design graphique. Sauver la Terre en la mettant dans un coffre-fort ? Apparemment, 26 autres conférences mondiales sur le climat sont nécessaires pour préserver la planète de destructions étendues. Mynt

ANNA est l'abréviation d'Anna Regula Hartmann-Allgöwer, née à Berne en 1941. Elle travaille comme caricaturiste indépendante et comme artiste peintre. L'égalité, y compris le mariage pour tous, ramenée au début de notre ère. Anna Hartmann

Pour la deuxième année consécutive, les événements mondiaux et la vie privée ont été assombris par le coronavirus. Mais les caricaturistes suisses ne sont pas à court d'idées en 2021, comme le montre notre rétrospective satirique de l'année.

Ce contenu a été publié le 28 décembre 2021 - 15:12

Ceux qui parviennent encore à nous faire sourire après deux ans de pandémie méritent une médaille.

C'est le cas par exemple de Stefan Lütolf. Le caricaturiste zurichois a caractérisé les deux derniers chiffres de l'année avec cinq motifs - quatre pour 2020, un pour 2021.

Il en résulte une image de terreur et de folie, alors que son motif pour 2021 - la piqûre de vaccin - symbolise en fait l'espoir. Mais cet espoir, nous l'avions déjà il y a un an. Et comme nous le voyons maintenant, il ne s'est pas réalisé.

Pas de fin en vue

Au contraire. La pandémie risque de peser tout au long de 2022. Alors qu’en Suisse, seuls deux tiers des personnes sont vaccinés à la mi-décembre.

Mais d'autres ont eu des idées lumineuses, avec une mise en œuvre tout aussi brillante. Marco Ratschiller montre comment le thème de la vaccination peut diviser les relations - avec une scène intime d'un couple d'hommes dans la salle de bains.

Gezeichnet 2021 à Berne Du 17 décembre 2021 au 13 février 2022, l'exposition Gezeichnet 2021Lien externe au Musée de la communication de Berne présente la rétrospective annuelle des dessinateurs et caricaturistes de presse suisses. Plus de 50 protagonistes présentent plus de 200 œuvres satiriques dans l'exposition, dont nous présentons un extrait dans notre galerie. End of insertion

Bien sûr, il y a aussi eu des lueurs d'espoir. Et le sport a fourni une scène parfaite pour cela. L'équipe nationale suisse de football a enthousiasmé le pays et le monde du football lors du Championnat d'Europe. D'abord avec une victoire historique contre la France, championne du monde en titre. Puis avec un quart de finale au cours duquel elle n'a été battue qu'aux tirs au but par l'ex-championne du monde, l'Espagne.

Max Spring n'a omis aucun cliché du monde animal. Mais son dessin exprime mieux les sentiments ressentis lors de l'épreuve de force sur le gazon vert que les gros titres de la presse.

Ce qui nous enthousiasme dans le choix de notre rétrospective dessinée de l'année, c'est que les caricatures et les dessins politiques sont des lueurs d'espoir dans la vie, même si celle-ci est difficile.

Mais ils peuvent faire bien plus que cela. À savoir apporter de la fraîcheur et de la concentration dans notre vision du monde. C'est-à-dire dans nos tentatives de l'interpréter et de le comprendre. Comment y parviennent-ils? Ni avec la morale ni avec des explications interminables. Mais avec simplicité et radicalité, qui suscitent l'envie et la curiosité.