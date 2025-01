Nettoyer l’Europe des PFAS coûterait 95 à 2000 milliards d’euros

Keystone-SDA

Nettoyer les eaux et sols européens des "polluants éternels" (PFAS) coûterait au moins 95 milliards d'euros sur 20 ans dans les conditions les plus favorables. La facture pourrait même atteindre 2000 milliards d'euros, selon une enquête coordonnée par Le Monde.

1 minute

(Keystone-ATS) La fourchette haute « est fort probablement la plus réaliste », écrit Le Monde, s’appuyant sur des travaux universitaires et une enquête réalisée dans le cadre du consortium de médias « Forever Lobbying Project » – dont fait partie la SSR pour la Suisse – sur ces substances substances per- et polyfluoroalkylés.

D’autant plus que l’estimation « n’inclut ni l’impact des PFAS sur nos systèmes de santé, ni une myriade d’externalités négatives trop difficiles à quantifier », ajoute le quotidien.

Il s’agit de la suite d’une vaste enquête parue en 2023, qui a mis en évidence « au moins 23’000 sites pollués » sur le continent par ces substances chimiques prisées pour leurs propriétés antiadhésives, déperlantes ou antitaches.