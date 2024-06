Nouveau grand feu de forêt près d’Athènes, été difficile en vue

3 minutes

(Keystone-ATS) Un nouveau grand feu de forêt s’est déclaré dimanche non loin d’Athènes. Cela alors que la Grèce s’attend à un été particulièrement difficile.

Ce pays connaît chaque année de nombreux incendies mais cela pourrait être pire cette année, après l’hiver le plus doux jamais enregistré, et également la plus précoce des canicules, avec des températures montant à 44°C.

Le feu de dimanche dans la région de Keratea, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale grecque, a commencé dans la région de Plaka, une zone de broussailles. Il s’approchait de maisons en début d’après-midi et les vents forts menaçaient d’étendre le sinistre, selon l’agence de presse Athens News Agency.

Habitants appelés à évacuer

Une petite soixantaine de pompiers et 17 véhicules, ainsi que huit avions et deux hélicoptères, étaient déployés pour tenter d’en venir à bout.

Peu après 12h30, les autorités ont mis en place un système d’alerte, appelant les habitants des zones de Markati, Plaka et Panorama à évacuer pour aller en direction de Lavrio.

Importants dégâts à Serifos

Samedi, un incendie important dans la même région avait pu être contrôlé, tout comme, dimanche matin, celui qui s’était déclaré la veille sur l’île de Serifos, après avoir fait d’importants dégâts.

“Tout le sud-ouest de Serifos a brûlé. Les flammes se sont arrêtées en arrivant à la mer”, a raconté le maire de Serifos, Konstantinos Revintis, à la télévision MEGA TV.

Risque très élevé

La carte des prévisions publiée par le ministère de la Protection civile pour dimanche averti d’un risque très élevé d’incendies pour l’Attique (où se trouve Athènes), la péninsule méridionale du Péloponnèse, l’île de Crète, le nord et le sud de la mer Egée et le centre de la Grèce.

Samedi, un feu sur le Mont Parnitha, non loin de la capitale, n’a finalement pu être éteint qu’au bout de plusieurs heures, avec l’aide de renforts en provenance de plusieurs autres régions, ainsi que de pompiers volontaires.

En tout, dans la journée de samedi, ce sont plus de quarante incendies qui se sont déclarés en Grèce, avec des vents ayant souvent dépassé les 100 km/h, selon le service des pompiers.

Saison difficile en vue

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, dans son message hebdomadaire sur Facebook dimanche, a appelé ses compatriotes à se préparer à une saison difficile.

“Les temps difficiles sont devant nous. Notre effort est continu, avec l’aide de nouveaux outils qui aident à bâtir une nouvelle culture de prévention et de responsabilité”, a-t-il écrit.

Ainsi, a-t-il souligné, “l’incendie à Parnitha a été extrêmement dur mais il avait heureusement été détecté immédiatement grâce au système de drones de surveillance qui a été mis en place cette année pour les forêts et les zones montagneuses de l’Attique”.