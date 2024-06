Pandémies: un an de plus pour un accord et nouveau critère adopté

Keystone-SDA 1 minute (Keystone-ATS) Les membres de l’OMS prolongent d’un an les négociations pour un accord contre les pandémies qui les divisent toujours. Samedi à Genève, ils ont réussi à approuver des amendements au Règlement sanitaire international (RSI), dont le lancement d’une “urgence pandémique”. Sur l’accord, les 194 membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont ouvert la porte à une session spéciale en cas d’arrangement avant un an. Le groupe africain souhaitait une prorogation jusqu’à fin décembre. Les Occidentaux, notamment la Suisse, qui étaient favorables à davantage de marge de manoeuvre, ont eu gain de cause. Après deux ans de discussions, les discussions sur le fond achoppent sur la propriété intellectuelle, l’accès équitable aux vaccins ou le partage d’indications sur les pathogènes. En revanche, les membres ont réussi à valider des amendements au RSI de 2005, seul accord contraignant qui régit la réponse internationale aux urgences sanitaires. Principale innovation, une nouvelle “urgence pandémique” pourra être décrétée par le directeur général de l’OMS.