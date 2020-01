Une enquête a été ouverte et une plainte pour violences a été déposée à Lyon, a-t-on appris dimanche auprès du parquet. Une occupante d'un appartement du centre de la ville française a été touchée par un tir de grenade lacrymogène pendant la manifestation organisée samedi contre la réforme des retraites.

Selon les jeunes occupants de cet appartement de l'hyper-centre lyonnais contactés par l'AFP, un palet de grenade lacrymogène a touché au bras une jeune fille qui observait le défilé depuis sa fenêtre avant de retomber dans l'appartement puis d'être immédiatement renvoyé à l'extérieur par un de ses amis.

L'incident n'a pas fait de blessé et on ignore à ce stade si cette personne a été délibérément visée, mais elle a porté plainte samedi soir "pour violences volontaires et dégradations volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique", a confirmé à l'AFP le parquet, qui a immédiatement ouvert une enquête.

Dimanche, la police du Rhône a déclaré dans un tweet que "si un tir a pu toucher accidentellement le balcon d'un immeuble, il n'y a eu aucune velléité de l'atteindre", insistant sur le fait qu'"aucun blessé n'est à déplorer."

L'enquête a été confiée au pôle de commandement discipline et déontologie de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

La manifestation de samedi à Lyon a été perturbée par quelques affrontements entre forces de l'ordre et jeunes militants d'extrême gauche en tête de cortège. Sept personnes ont été interpellées pour jets de projectiles contre la police, selon la préfecture.

