«Non» à l’initiative pour la responsabilité environnementale: la réaction des partisans et des opposants

SWI swissinfo.ch s’est rendu à Berne dans les camps des partisans et des opposants du texte qui demandait une refonte verte de l’économie suisse.

2 minutes

Dimanche, le peuple suisse s’est prononcé sur l’initiative pour la responsabilité environnementale des Jeunes Vert-e-x-s. Un texte pour lequel les sondages prédisaient un échec.

69,8% des Suisses ont rejeté cette initiative, qui visait à transformer l’économie en faveur de l’environnement en l’espace de dix ans. Interrogée par SWI swissinfo.ch, Gaëlle Valterio, coprésidente des Jeunes Vert-e-x-s Vaud, a souligné que les opposants disposaient du double des ressources pour mener leur campagne.

Quel impact ce résultat pourrait-il avoir sur la future politique climatique et environnementale?

Pour Simone de Montmollin, conseillère nationale PLR genevoise et opposante à l’initiative, ce rejet ne signifie pas que la Suisse ne veut plus agir en faveur du climat et de l’environnement. Mais les mesures et le calendrier proposés par l’initiative auraient eu des «conséquences dramatiques», estime-t-elle.

Katja Riem, conseillère nationale UDC bernoise, voit les choses autrement. Elle observe un certain recul de la protection climatique dans le monde occidental et estime que la Suisse pourrait «s’en inspirer».

Les partisans de l’initiative, malgré leur échec, tirent une autre conclusion. Carlo Schmid, qui a fait campagne pour le texte, demande que le Conseil fédéral ne fasse aucune coupe budgétaire en matière de protection du climat.

La participation au scrutin a été relativement faible, atteignant seulement 37,9%.

