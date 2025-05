Le Conseil fédéral a dévoilé les sujets des votations fédérales du 28 septembre

Chères lectrices, chers lecteurs,



L’année 2025 est décidément pauvre en votations fédérales, le scrutin du 18 mai ayant été annulé. Mais votre prochain rendez-vous avec les urnes arrive! Après sept mois sans vote au niveau national, vous pourrez vous prononcer sur deux objets le 28 septembre prochain.



Tout d’abord, vous devrez décider si vous acceptez la nouvelle mouture de l’identité électronique (e-ID). Trois groupements ont lancé un référendum contre la loi qui doit régir le projet. En main publique, gratuite et facultative, l’e-ID devrait par exemple permettre de demander en ligne un extrait du casier judiciaire, un permis de conduire ou de prouver son âge lors de l’achat d’alcool.



Une première tentative d’introduire une identité électronique avait échoué dans les urnes en 2021, à la suite d’un référendum du Parti Pirate soutenu par la gauche. Le projet prévoyait alors de confier la gestion de ces documents électroniques à des privés.



Vous devrez également dire si vous souhaitez ou non autoriser les cantons à imposer les résidences secondaires. Le Parlement a décidé en décembre dernier de supprimer la valeur locative pour les résidences principales et pour les résidences secondaires. Mais pour les cantons touristiques, cela représente d'importantes pertes de recettes. Le Parlement a ainsi approuvé un impôt spécial sur les résidences secondaires à usage personnel, ce qui nécessite une modification de la Constitution. Les cantons seraient libres de le prélever ou non.



Dans cette lettre d’information, vous pourrez (re)découvrir les articles que nous avons déjà écrits sur le sujet.



