Il Consiglio federale ha annunciato i temi delle votazioni federali del 28 settembre

Care lettrici, cari lettori,



Il 2025 è sicuramente un anno povero di votazioni federali, con l’annullamento dello scrutinio del 18 maggio. Ma il vostro prossimo appuntamento alle urne è in arrivo! Dopo sette mesi senza voti a livello federale, potrete dire la vostra sui due temi il prossimo 28 settembre.



In primo luogo, dovrete decidere se accettare la nuova versione della legge sull’identità digitale (e-ID). Tre gruppi hanno lanciato il referendum contro la norma alla base del progetto. In mani pubbliche, gratuita e facoltativa, l’e-ID dovrebbe per esempio permettere di richiedere online un estratto del casellario giudiziale, una patente di guida o di dimostrare la propria età per l’acquisto di bevande alcoliche.



Un primo tentativo di introdurre un’identità elettronica era fallito alle urne nel 2021, in seguito a un referendum del Partito Pirata sostenuto dalla sinistra. Il progetto prevedeva allora di affidare la gestione del documento digitale al settore privato.



In secondo luogo, dovrete decidere se autorizzare i Cantoni a tassare le residenze secondarie. Il Parlamento ha deciso lo scorso dicembre di sopprimere il valore locativo per le residenze principali e secondarie. Ma per i cantoni turistici, questo rappresenta importanti perdite in termini di introiti fiscali. Il Parlamento ha quindi approvato un’imposta speciale sulle residenze secondarie ad uso personale, che i Cantoni potranno decidere se introdurre o meno. Ciò necessita una modifica della Costituzione ed è per questa ragione che il popolo è chiamato alle urne.



In questa newsletter, potrete (ri)scoprire gli articoli che abbiamo scritto su questi temi.

Buona lettura!

