It’s confirmed that #Saudi registered HZ-SK1 and HZ-SK2 planes landed at #Istanbul Ataturk Airport on October 2nd. HZ-SK1 route: Riyadh-Istanbul-Cairo-Riyadh HZ-SK2 route: Sharm El Sheikh-Cairo-Istanbul-Dubai-Riyadh #JamalKhashoggi pic.twitter.com/CoFIpjUSuW

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Une photo suisse au centre de l’affaire Khashoggi Paula Dupraz-Dobias 16. octobre 2018 - 16:00 Une photographie soi-disant prise à l’aéroport d’Istanbul a été brandie dans le conflit diplomatique autour de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Mais cette image a en réalité été prise à l’aéroport de Genève en 2016. Jamal Khashoggi, journaliste saoudien, a disparu le 2 octobre après être entré dans le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie. Les autorités turques affirment qu’il a été tué par un commando de 15 hommes arrivés d’Arabie saoudite en jets privés, ce que conteste le gouvernement saoudien. Une image d’un avion sur un tarmac ensoleillé, avec en arrière fond des montagnes recouvertes de neige, a été utilisée par les médias turques d’abord, puis par les médias saoudiens pour nier tout lien entre Ryad et la disparition du journaliste. Un présentateur de la chaîne Saudi 24 a affirmé le 10 octobre que le jet saoudien en question n’avait pas pu se trouver à Istanbul à ce moment-là, en raison de la présence des pics enneigés. «Ce qui est drôle, c’est qu’il y a de la neige sur cette image alors que nous sommes au mois d’octobre», a-t-il lu sur le fil Twitter du blogueur saoudien pro-gouvernemental Munther Al-Sheikh Mubarak. La photo a été repostée à de multiples reprises sur Twitter par différentes personnes. Voici un exemple: En réalité, cette image a été prise en mars 2016 par Jean-Luc Altherr, un employé de l’aéroport de Genève, avide photographe d’avions et contributeur du magazine Cockpit base à Zurich. Madeleine Von Holzen, porte-parole de l’aéroport de Genève, nous a confirmés que la photo avait bien été prise par Jean-Luc Altherr mais durant son temps libre. Elle a ajouté que «cette image avait été utilisée par les médias sans l’autorisation de M. Altherr», malgré le copyright mentionné sur son compte Flickr, où la photo était publiée. Inquiétudes et boycott Entre-temps, la Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a demandé la levée de l’immunité de toutes les personnes suspectées d’être impliquées dans la disparition de Jamal Khashoggi. Le Département fédéral des affaires étrangères s’est entretenu avec l’ambassadeur saoudien ad intérim à Berne. Il s’est déclaré préoccupé par la disparition du journaliste et a demandé des éclaircissements. Reuters a également annoncé que le directeur de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, avait décidé de rejoindre les autres chefs d’entreprises qui boycotteront le sommet économique de Ryad à la fin du mois, en réaction à la disparition du journaliste. Sur place, les autorités turques et une délégation saoudienne enquêtent sur la disparition de Jamal Khashoggi. Le consulat saoudien a été perquisitionné durant neuf heures et la police va prochainement fouiller la résidence du consul d’Arabie saoudite à Istanbul. Des médias américains, dont CNN, affirment que l'Arabie saoudite envisage de reconnaître la mort accidentelle du journaliste lors d'un interrogatoire qui aurait mal tourné au consulat.