La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Prix Goncourt: Laurent Mauvignier récompensé pour «La maison vide»

Keystone-SDA

L’écrivain français Laurent Mauvignier a reçu mardi le prix Goncourt, la plus prestigieuse distinction littéraire française. Il est récompensé pour son roman "La maison vide".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les dix jurés de l’Académie Goncourt se sont réunis à midi au restaurant Drouant, dans le centre de Paris, pour désigner le lauréat, conformément à la tradition.

Le roman de Mauvignier, ancré dans une maison de village en Touraine où ont vécu ses ancêtres, raconte les joies et les drames d’une famille traversée par les deux guerres mondiales du XXe siècle.

Parmi les autres nominés figuraient Emmanuel Carrère pour «Kolkhoze», Nathacha Appanah pour «La nuit au cœur» et Caroline Lamarche pour «Le bel obscur». Le prix Femina, décerné lundi, a été attribué à Nathacha Appanah.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision