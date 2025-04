Roche obtient le feu vert UE pour détecter les crises cardiaques

Keystone-SDA

Le géant pharmaceutique bâlois Roche a obtenu le marquage CE pour son algorithme de triage de la douleur thoracique destiné à améliorer la détection du syndrome coronarien aigu (SCA).

2 minutes

(Keystone-ATS) Ce test a pour but d’aider les médecins des services d’urgence à prendre des décisions cliniques sûres lorsqu’il s’agit d’exclure ou de confirmer une crise cardiaque. L’algorithme « s’appuie sur des technologies diagnostiques de pointe, notamment le test de troponine cardiaque à haute sensibilité, pour fournir aux professionnels de la santé des données fiables et opportunes leur permettant de différencier les douleurs thoraciques d’origine cardiaque de celles d’origine non cardiaque », affirme Roche dans un compte-rendu paru mercredi.

Il fait partie d’une offre intégrée plus large de Roche pour traiter le SCA, comprenant l’utilisation du test de troponine cardiaque T et l’intégration avec les solutions de laboratoire existantes, « offrant une approche efficace et complète du triage des patients dans les situations d’urgence ».

Le procédé est disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et le sera ultérieurement aux États-Unis, par le biais de la suite d’algorithmes navify de Roche, plateforme basée sur le cloud. Il peut être intégré dans les flux de travail actuels des services d’urgence, souligne la société.

Les futures offres SCA « combineront des algorithmes numériques de nouvelle génération, des biomarqueurs, des dispositifs de soins proches du patient et des analyseurs de laboratoire », ajoute-t-elle.