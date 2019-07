Des milliers de tonnes de matière devront être soumises à un test de radioactivité, broyées et triées. Le matériel sera divisé en trois parties: les déchets radioactifs, le matériel qui doit être décontaminé et nettoyé, et le matériel propre recyclable.

Comme plus aucune électricité ne sera produite, le démontage et le broyage des équipements utilisés exclusivement à cette fin, comme les turbines, les générateurs et les condensateurs, pourront commencer immédiatement après la coupure. La salle des machines sera ensuite préparée pour le démontage, la décontamination et l'emballage du matériel démonté.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Comment la Suisse démantèle sa première centrale nucléaire Peter Siegenthaler 23. juillet 2019 - 16:47 Le compte à rebours est lancé. D’ici ??? 150 ??? jours, la Suisse débranchera pour la première fois définitivement l’une de ses centrales nucléaires. Commenceront ensuite des travaux de démantèlement d’une durée prévue de quinze ans. Il s’agit d’une opération de routine, mais… Débrancher définitivement la centrale de Mühleberg du réseau ne constitue pas vraiment un casse-tête pour les Forces motrices bernoises (BKW), la société électrique qui l’exploite. En effet, les installations ont été éteintes chaque année durant les travaux de révision. Comme plus aucune électricité ne sera produite, le démontage et le broyage des équipements utilisés exclusivement à cette fin, comme les turbines, les générateurs et les condensateurs, pourront commencer immédiatement après la coupure. La salle des machines sera ensuite préparée pour le démontage, la décontamination et l'emballage du matériel démonté. Le défi commence en 2020 Lorsque le réacteur sera arrêté, la centrale nucléaire se trouvera dans les mêmes conditions que lors de la révision annuelle. Toutefois, le couvercle du conteneur pressurisé du réacteur restera fermé pendant encore trois mois. Pendant cette période, la radioactivité sera réduite mille fois par rapport au régime d'exploitation. Ensuite, le cœur du réacteur sera extrait: les éléments combustibles. Comme lors d’une révision annuelle, ceux-ci seront transférés dans un bassin de refroidissement séparé, puis stockés pendant plusieurs années afin que le rayonnement puisse diminuer. 98% de radioactivité en moins D’ici 2024, tous les éléments combustibles seront transférés dans le lieu de stockage intermédiaire des déchets hautement radioactifs, à Würenlingen, dans le canton d’Argovie. Selon l’exploitant, 98% de la radioactivité quittera ainsi la centrale de Mühleberg. Tout ce qui restera alors dans le bâtiment du réacteur sera contrôlé à distance, puis démonté sous l’eau. Toute la partie nucléaire de la centrale sera démantelée d’ici 2030. 6000 tonnes de déchets radioactifs dans les profondeurs du sol Des milliers de tonnes de matière devront être soumises à un test de radioactivité, broyées et triées. Le matériel sera divisé en trois parties: les déchets radioactifs, le matériel qui doit être décontaminé et nettoyé, et le matériel propre recyclable. Au total, 6000 tonnes de matériaux (moins de 2% de l’ensemble des déchets) seront préparées comme déchets radioactifs, afin d’être déposées dans des couches géologiques profondes. Les 98 % restant (200’000 tonnes) seront recyclés ou éliminés comme déchets de construction. Jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il n'y a plus de source radioactive dangereuse sur le site, le démantèlement sera supervisé par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. Retour à la normale en 2034 De 2030 à 2034, les bâtiments devenus inutiles seront démolis. A partir de 2034, la zone pourra être utilisée à d'autres fins et la situation reviendra à la normale, comme en 1967.