Soutien de la Commission des finances au budget du canton de Berne

Keystone-SDA

La Commission des finances (CFin) du Grand Conseil bernois recommande l'adoption du budget 2026 qui table sur un bénéfice de 365 millions de francs. Une majorité demande toutefois de renoncer à une partie des postes supplémentaires prévus et propose des coupes dans un certain nombre de domaines.

1 minute

(Keystone-ATS) Pour freiner la croissance des charges dans le compte de résultats, la majorité de la CFin propose de renoncer à la création de 14,6 postes sur les 68,8 nouveaux postes au sein des Directions et de la Chancellerie d’Etat. Elle suggère d’accorder au personnel seulement la compensation du renchérissement effectif de l’année en cours.

La Commission des finances préconise également de réduire de 30 millions de francs les dépenses prévues pour l’école obligatoire. Toutes les adaptations envisagées apporteraient une amélioration de 46,2 millions de francs au compte de résultats et au solde de financement.

La majorité de la CFin entend contribuer ainsi à une évolution plus modérée des dépenses et à une politique financière durable, a annoncé jeudi le canton de Berne.