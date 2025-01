Swiss Steel souhaite se retirer de la Bourse suisse

Keystone-SDA

L'aciériste Swiss Steel a annoncé vendredi vouloir se retirer de la SIX Swiss Exchange. La direction avance la possibilité d'un négoce hors bourse de ses actions. Une assemblée générale extraordinaire est agendée au 17 février.

(Keystone-ATS) « Le conseil d’administration a décidé que l’utilité d’une cotation en bourse sur SIX ne justifiait plus les coûts et les exigences administratives relativement élevés qui y sont liés », rapporte un communiqué.

Les importantes mesures de restructuration et de réorganisation de ces dernières années ont conduit à « une structure de l’actionnariat caractérisée par un petit nombre de grands investisseurs engagés à long terme. En conséquence, le flottant des actions cotées sur SIX est faible », justifie l’entreprise.

La décotation permettrait à Swiss Steel de recentrer ses ressources pour soutenir les objectifs de la stratégie SSG 2025. « Cette décision n’est pas influencée par des facteurs externes à court terme ni par la situation économique », est-il précisé.