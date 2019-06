Les surveillants de la maison d'arrêt de Colmar en Alsace ont déjoué vendredi une tentative d'évasion, dans une cellule occupée par six détenus, a indiqué le secrétaire local de FO Pénitentiaire, Romuald Sebillotte, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace.

Parmi les six détenus - tous placés en garde à vue -, trois, âgés de plus de 40 ans, étaient déjà poursuivis dans des affaires criminelles (une tentative d'assassinat, un meurtre et une affaire de moeurs), selon le syndicaliste. "Je pense qu'ils allaient passer à l'acte cette nuit (de vendredi, NDLR)", a indiqué le secrétaire local de FO Pénitentiaire, précisant que les détenus présentaient jusqu'ici un "profil calme".

"Un trou réalisé dans une paroi en plâtre était dissimulé par un meuble à chaussures dans une cellule du bâtiment des dortoirs, située au second étage du bâtiment", a-t-il précisé. Il permettait, selon lui, "de rejoindre un ancien conduit de cheminée et d'accéder aux combles de l'établissement".

Les gardiens de la maison d'arrêt ont découvert à l'intérieur de ce conduit, suffisamment large pour laisser passer une personne de taille moyenne, deux cordes confectionnées en nouant des draps de l'établissement. Ils ont également découvert un plan sommaire du bâtiment, susceptible de guider les détenus dans leur tentative d'évasion.

Une première corde de 6 mètres était nouée à une barre de fer placée dans le conduit. Une deuxième, d'environ 4,50 mètres, était posée sur le sol. Cette dernière aurait pu servir à descendre du toit, en la liant à la première, toujours selon le secrétaire local de FO. La présence de poussières sur le sol de la cellule avait éveillé les soupçons des gardiens, la direction de l'établissement ordonnant alors une fouille.

