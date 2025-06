Tentative de féminicide: peines de 17 et 14 ans de prison

Keystone-SDA

Les auteurs de la tentative de féminicide d'une femme, qui a été brûlée vive, ont été jugés mardi coupables de tentative d'assassinat. Ils ont écopé de 17 et 14 ans de prison. La peine totale du commanditaire s'élève à 18 ans avec les malversations financières.

1 minute

(Keystone-ATS) « C’est un crime d’une force et d’une cruauté peu commune », a déclaré Bastien Sandoz, président du Tribunal criminel de Neuchâtel. « Le procédé est odieux, la victime a subi un effroi absolu et des souffrances abominables », a-t-il ajouté.

L’intention d’homicide était bien présente pour les deux prévenus, a dit le juge. « Ils étaient conscients qu’en procédant de telle manière, l’issue pouvait être la mort. C’est un acte très réfléchi, construit et préparé de longue date », a-t-il précisé.

Le tribunal a infligé une peine légèrement plus lourde pour le commanditaire, que celle requise par le Ministère public, soit 16 ans et demi pour la tentative d’assassinat et huit mois pour les malversations financières, soit 17,3 ans au total. L’homme va faire appel. La peine est identique pour le co-accusé.