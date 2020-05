L'accès au Creux-du-Van sera à nouveau possible dès lundi (archives).

L'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois interdisant l'accès au Creux-du-Van et aux Gorges de l'Areuse prend fin dimanche soir. La Commune de Val-de-Travers a pris des mesures pour faire respecter le nouveau plan de stationnement de Noiraigue.

Le site de Noiraigue, lieu de départ pour les excursions au Creux-du-Van ou aux Gorges de l'Areuse, comprend désormais deux parkings payants ainsi qu'une zone bleue au centre du village. "Les touristes et randonneurs sont invités à se conformer aux nouvelles directives communales en matière de stationnement", a indiqué la commune dans son bulletin d'information.

"Le service communal de sécurité de proximité agira avec le bon sens et le doigté habituels pour que ces contrôles soient compris et acceptés", a ajouté la commune. Cette dernière a précisé que le Covid-19 ne "sera vaincu qu'avec la participation et l'implication de tous".

