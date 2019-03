Tactique au programme de l'équipe de Suisse jeudi matin au Letzigrund, juste avant de rejoindre l'aéroport pour s'envoler en Géorgie. Vladimir Petkovic a procédé à une solide explication de texte.

Les internationaux sont demeurés statiques sur le terrain pendant plus de vingt minutes, à l'écoute des consignes et des gestes de leur sélectionneur. Tout d'abord au milieu du terrain puis tous réunis dans les seize mètres, côté Südkurve. Vladimir Petkovic poursuit ainsi son colossal travail tactique consistant à faire de la Suisse une équipe pouvant évoluer en plusieurs systèmes. Le Mister a même tenté une approche avec deux attaquants jeudi matin - Ajeti et Embolo. Avec Zakaria placé à côté de Xhaka à l'entrejeu, l'ensemble ressemblait fortement à un 4-4-2 à plat.

Zakaria, justement, s'est présenté ensuite devant les médias pour assurer de sa bonne forme et de son bonheur à Mönchengladbach. "Même s'il est vrai que ce n'est pas une saison toujours facile pour moi", reconnaît le Genevois. "Je veux plus jouer, je recommence à gagner des minutes, mais je me sens bien dans ce club et je ne pense aucunement à partir cet été", a-t-il insisté en réponse aux rumeurs d'un transfert prochain.

Reconnaissant que les absences des blessés Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic sont dommageables, Zakaria a toutefois assuré que, d'un point de vue personnel, cela ne changeait rien. "Moi, je travaille comme toujours, comme si tout le monde était là. Il faut avant tout penser en équipe et j'espère avoir l'occasion de tout donner pour le pays samedi."

La délégation suisse décollera à 15h30 de Kloten et prendra ses quartiers à Tbilissi dans la soirée (trois heures de décalage horaire). Elle effectuera une dernière séance d'entraînement vendredi et jouera à 18h00 samedi (15h00 en Suisse).

