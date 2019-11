Battu par Dominic Thiem pour son entrée en lice dans le Masters, Roger Federer n'a pas semblé plus inquiet que cela de sa situation, en conférence de presse.

Roger Federer, quelle est votre explication pour cette défaite?

"Dominic a bien joué et mon mauvais départ n'a bien sûr pas aidé. Mais je me suis repris et la partie a été équilibrée par la suite. J'ai eu mes chances et je ne pense pas avoir raté mon match."

Vous n'avez plus le droit à l'erreur, dès mardi contre Berrettini...

"Dès à présent, ce Masters est un tournoi comme les autres, où la défaite est interdite. Je vis cela chaque semaine depuis 20 ans, rien de neuf."

Sur le Circuit, on a d'habitude plus de temps pour digérer une défaite. Qu'implique le fait de devoir rejouer deux jours plus tard?

"J'ai également déjà vécu cela. On peut aussi y voir du positif car, normalement, on n'a pas de seconde chance. Je sais bien sûr que ma situation est désormais délicate. J'étais venu ici pour gagner tous mes matches, cet objectif ne pourra pas être atteint. Ma priorité est désormais de me préparer à affronter Berrettini."

Vous aviez trouvé la surface plus rapide que les années précédentes. Confirmez-vous? Et, si oui, cela n'aurait-il pas dû constituer un avantage pour vous?

"On peut voir les choses comme cela. Mais plus vite ça va, moins il y a de marge d'erreur."

