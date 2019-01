Mik Dean, une femme dans un groupe de metalcore

Mik Dean est la chanteuse du groupe zurichois de metalcore Expellow. Rencontre avec une femme qui évolue dans un secteur très masculin.

Le terme de "female fronted" est un bon moyen de se distinguer dans la scène du metalcore, une musique dérivée du heavy metal et du punk hardcore. Mik Dean, de son nom d'artiste, est une des rares chanteuses dans un genre musical très mâle.

C'est assez spectaculaire de voir cette femme hurler sur scène entre quatre musiciens, tous des hommes. Le chant est guttural, selon le terme utilisé par les fans du metalcore.

Pas besoin d'un statut

Expellow a tout de même supprimé "female fronted" de ses affiches. "Nous voulons nous distinguer par notre musique", explique la Zurichoise. "Je ne revendique pas d'être la chanteuse. Je n'ai pas besoin d'avoir un statut".

La décision de ne plus mettre en avant que le groupe a une chanteuse s'explique aussi par sa conception personnelle du féminisme. Il ne faudrait pas que cela soit à chaque fois une sensation quand une femme fait quelque chose, souligne Mik Dean lors d'un entretien avec Keystone-ATS.

"One of the dudes"

La chanteuse, qui est aussi serveuse dans un bar et travaille pour une société de sécurité, vit depuis sa jeunesse dans des domaines plutôt masculins. Chassée d'un internat catholique à 15 ans, elle a vécu dans la rue avant de devenir par hasard la chanteuse d'Expellow à 17 ans. Elle est maintenant "one of the dudes" du groupe, comme elle dit.

Pourtant les réactions sexistes, il y en aura toujours, affirme la chanteuse. "Tu ne peux pas ouvrir la tête des gens, en sortir le sexisme et ensuite refermer la tête. Ca ne va pas". "Fondamentalement, en tant que femme cisgenre, tout ce que je fais tient du comportement féminin".

