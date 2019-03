La 1re place de la Conférence ouest de NBA semble désormais accessible à Houston.

Les Rockets de Clint Capela ont cueilli leur 8e succès d'affilée dimanche à Dallas (94-93). Ils affichent désormais un bilan de 41 victoires pour 25 défaites.

Troisième à l'Ouest, Houston a Golden State (45-21) et Denver (43-22) en ligne de mire. Et les Rockets ont le vent en poupe, contrairement aux Warriors (six revers dans leurs dix derniers matches) et aux Nuggets (quatre défaites lors de leurs cinq précédentes sorties). Golden State a d'ailleurs subi la loi du dernier de la Conférence Phoenix dimanche en Californie (115-111)...

Il s'en est fallu de peu pour que Houston ne subisse le même sort à Dallas. Le meneur des Mavericks Jalen Brunson a même eu la balle de match entre ses mains, mais son tir de la dernière seconde a été contré par un Chris Paul pourtant discret dimanche (9 points, 9 assists, 3 rebonds).

James Harden (20 points, à 7 sur 25 au tir) n'a d'ailleurs pas non plus brillé dans ce derby texan. Meilleur marqueur de son équipe lors de ses 43 derniers matches, le MVP en titre a laissé cet honneur à Eric Gordon (26 points).

Clint Capela s'est en revanche illustré face aux Mavs de Luka Doncic (19 points, 15 rebonds, 9 assists dimanche). Le pivot genevois a réussi 17 points et 12 rebonds - dont 7 captés en phase offensive - pour signer son 32e double double de la saison en 51 sorties, mais le premier depuis le 27 février.

Neuer Inhalt Horizontal Line