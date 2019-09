Les badauds du Limmatquai n'en ont pas cru leurs yeux, mardi vers midi à Zurich: la rivière venait de virer au vert fluo. Des activistes écologistes y ont versé une substance non polluante et se sont jetés à l'eau pour protester contre la destruction de l'écosystème.

La police municipale a reçu des appels téléphoniques peu après 12h00, indique-t-elle, la Limmat ayant pris une couleur verte en plein centre-ville. La police du lac et des enquêteurs se sont alors rendus sur place pour établir l'origine de cette couleur vive. Les analyses sont en cours, indique la police de la ville.

"Situation toxique"

Les auteurs de l'action de protestation non autorisée - des membres de l'organisation britannique de défense de l'environnement Extinction Rebellion - ont revendiqué celle-ci dans un communiqué. Ils entendaient ainsi manifester contre la menace d'un écroulement de l'écosystème et contre la disparition de l'espèce humaine qui pourrait en résulter, selon eux. La couleur choisie fait référence à "la toxicité de la situation dans laquelle nous nous trouvons".

Le thème du climat est sur toutes les lèvres et les villes déclarent d'état d'urgence climatique les unes après les autres, explique l'organisation. "Pourtant, le réchauffement climatique et la crise de la biodiversité restent perçus comme des menaces abstraites. La politique réagit trop lentement et les médias ne traitent que timidement de la nécessité d'un changement rapide".

Actions dans neuf villes suisses

Se lançant dans l'eau verte, ils ont simulé des corps sans vie, flottant à la surface de la rivière. Selon Extinction Rebellion, la couleur utilisée est constituée d'uranine, un colorant de marquage vert fluorescent inoffensif, dont la toxicité est équivalente au sel de cuisine. Cette substance est utilisée notamment pour le traçage de fuites.

L'organisation réalise des actions en tous genres dans neuf villes suisses, du 9 au 20 septembre. Lundi, elle a entamé sa tournée à Berne. Jusqu'au "grand final" du 20 septembre à Lausanne, les militants veulent se déplacer à Fribourg, Martigny (VS), Neuchâtel, Lucerne, Genève et Delémont.

Neuer Inhalt Horizontal Line