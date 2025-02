Un ancien cadre de Gunvor écope de 24 mois avec sursis

Keystone-SDA

Le Tribunal pénal fédéral a condamné jeudi un ancien directeur financier du groupe de négoce pétrolier Gunvor à 24 mois de prison avec sursis. Ce Français est reconnu coupable de corruption active d'agents publics étrangers.

(Keystone-ATS) Âgé de 47 ans, le prévenu est accusé d’avoir participé au versement de 35 millions de dollars à des hauts responsables de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) et à l’entourage du président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso.

Selon le Ministère public de la Confédération (MPC), ces paiements ont permis à Gunvor de charger 15 pétroliers entre 2010 et 2011, soit un total de plus de 13 millions de barils de pétrole brut. Un autre cadre de la société a été condamné pour les mêmes faits en 2018. Quant à Gunvor, elle a été sanctionnée en 2019 pour défaillance dans son organisation interne et a écopé d’une amende de 4 millions de francs, assortie d’une créance compensatrice de près de 90 millions.