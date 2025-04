Vaud: recrudescence d’arnaques à la rénovation

Keystone-SDA

Avec l'arrivée du printemps, la saison des rénovations s'invite dans les propriétés des particuliers. La Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) alerte les propriétaires quant à la recrudescence d'arnaques à la rénovation qui lui ont été rapportées ces dernières semaines, notamment auprès des personnes âgées.

(Keystone-ATS) Plusieurs cas d’arnaques à la rénovation ont été recensées ces dernières semaines, notamment dans le Nord vaudois, rapporte la FVE lundi dans un communiqué. Il s’agit pour la plupart du temps de chantiers non conformes où travaillent des personnes non déclarées, engagées par des entreprises de passage. Ces travaux souvent très chers, mal réalisés et sans garantie font des victimes principalement auprès des personnes âgées.

A travers les mailles du filet

La FVE cite à titre d’exemple le cas d’une retraitée de 83 ans. Elle s’est vu imposer des travaux à hauteur de 32’300 francs, représentant près de 400 heures de travail pour le simple ponçage et de la peinture sur son chalet.

Il est très difficile pour les contrôles de chantiers de les identifier. Lors d’une dénonciation d’un de ces chantiers sauvages, à l’arrivée des inspecteurs de chantiers, les entreprises ont souvent déjà plié bagage.

Cette configuration d’entreprise réalisant des travaux de rénovation en porte à porte passe donc malheureusement à travers les mailles du filet, déplore la FVE. Sans compter que ces « firmes-voyous » font régulièrement fi de la loi et des règles, notamment en matière de travail au noir et de sécurité.

Bonnes pratiques

La FVE rappelle que les professionnels déclarent et paient les charges sociales de leurs employés, qu’ils organisent leurs chantiers de manière sécuritaire et conforme aux directives légales et environnementales et qu’ils assument la garantie sur leurs travaux. Par ailleurs, ils utilisent des produits de qualité, dûment autorisés et employés dans les normes environnementales en vigueur et établissent un devis sérieux sur la base du prix du marché.

S’il est parfois difficile de choisir une entreprise pour réaliser ses travaux, la plateforme www.construirevaudois.ch permet de trouver le professionnel adéquat parmi les 2800 entreprises coopératrices de la FVE. Car les circuits courts et donc l’engagement d’entreprises de proximité comptent également, relève la FVE.

Et de rappeler que la police vaudoise fournit également sur son site internet des conseils pour se protéger des arnaques à domicile.

