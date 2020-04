Dieser Inhalt wurde am 4. April 2020 01:14 publiziert

Die Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben ist in der RTL-Tanzsendung "Let's Dance" ausgeschieden. (Archivbild)

Nach sechs Folgen der RTL-Tanzsendung "Let's Dance" ist für Moderatorin Ulrike von der Groeben (63) Schluss. Die Journalistin ("RTL aktuell") musste am Freitagabend mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin die Show verlassen.

Die Jury gab dem Paar zu ihrem Slowfox zu Vicky Leandros‘ "Ich liebe das Leben" nur 15 von 30 Punkten. Die zwei konnten auch die Fernsehzuschauer nicht überzeugen.

Klarer Gewinner des Abends war hingegen der 28-jährige Schauspieler Tijan Nije ("Alles was zählt"). Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger tanzte er sich mit einem Jive zu "Crazy little thing called love" in die Herzen der Jury.

Selbst der strenge Juror Joachim Llambi war von dem Paar begeistert: "Das kann man nicht besser machen", sagte der 55-jährige Tänzer. Auch Jurorin Motsi Mabuse lobte Nije: "So möchte man Jive sehen."

Die beiden bekamen von der Jury 30 Punkte - volle Punktzahl. Zum ersten Mal holte damit ein Paar in der RTL-Sendung für einen Jive so eine hohe Wertung, sagte Moderatorin Victoria Swarovski (26).

Zum Schutz vor dem Coronavirus fand die Show am Freitagabend ohne Publikum statt. Nur einige Fotos von Freunden und Verwandten der Tänzer standen auf der Tribüne. Der Applaus kam dafür vom Band. Auch die Jury sass besonders weit auseinander.

