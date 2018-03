Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 12. März 2018 16:12 publiziert 12. März 2018 - 16:12

Jennifer Lawrence spielt in "Red Sparrow". Der Agenten-Thriller wurde am Wochenende vom 8. bis 11. März 2018 in den Deutschschweizer Kinos am besten besucht. (Archiv)

Der Agenten-Thriller "Red Sparrow" und der Actionfilm "Black Panther" haben am Wochenende die Plätze 1 und 2 der Deutschschweizer Kinocharts behauptet. Mit hauchdünnem Abstand folgen "Game Night" und "The Post".

Wie in der Deutschschweiz ist in der Westschweiz die Zahl der Eintritte insgesamt zurückgegangen, in der Deutschschweiz von 97'400 auf 88'200, in der Westschweiz von 50'000 auf 41'000. Hier sind die ersten vier Plätze in unveränderter Reihenfolge besetzt worden: von "La Ch'Tite Famille", "Black Panther", "The Shape of Water" und "Maze Runner: The Death Cure".

Die einzige grösser Veränderung hat sich im Tessin abgespielt: "The Post", am vorletzten Wochenende auf Platz 5, hat sich nun an die Spitze gesetzt, gefolgt von "Red Sparrow" und "The Shape of Water".

