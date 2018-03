Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 5. März 2018 16:50 publiziert 05. März 2018 - 16:50

Jennifer Lawrence (l) und Joel Edgerton (r) spielen im Agenten-Thriller "Red Sparrow", der am Wochenende vom 1. bis 4. März 2018 in den Deutschschweizer Kinos am meisten gefragt war. (Archivbild)

Der Agenten-Thriller "Red Sparrow" hat am Wochenende nach seinem Filmstart am Donnerstag auf Anhieb die Spitze der Deutschschweizer Kinocharts übernommen. Er löste "Black Panther" ab und verwies ihn mit einem knappen Vorsprung auf Rang 2.

In der Deutschschweiz liegen die ersten vier Filme nahe beieinander. Der Spitzenreiter "Red Sparrow" lockte 18'500 Kinogänger an, der Viertplatzierte "Game Night" 14'500. "Black Panther" verzeichnete 17'300 Eintritte, "The Post" auf dem dritten Rang 15'500.

In der Westschweiz schwang ein Film obenauf: "La Ch'Tite Famille". Danny Boon hat die Komödie zehn Jahre nach seinem Grosserfolg "Bienvenue chez les Ch'tis" lanciert und auf Anhieb 19'100 Kinogänger angelockt. Für "Black Panther" blieben 9500 Karten übrig und für den Drittplatzierten "The Shape of Water" deren 4100.

