Dieser Inhalt wurde am 18. Februar 2018 14:37 publiziert 18. Februar 2018 - 14:37

Eine Stützmauer in Schwyz ist einem Zürcher Autolenker zum Verhängnis geworden. Die Kantonspolizei klärt die genauen Umstände nun ab. (Symbolbild)

Das Auto eines 38-jährigen Lenkers aus dem Kanton Zürich ist am Samstagabend in Schwyz in eine Stützmauer geprallt. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Er wurde zunächst in eine Spezialklinik gefahren, verstarb dort aber in der Nacht auf Sonntag. Dies teilte die Kantonspolizei Schwyz mit. Sie klärt nun ab, weshalb das Auto mit der Mauer kollidierte.

