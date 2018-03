Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 6. März 2018 15:26 publiziert 06. März 2018 - 15:26

In der Stadt Genf ist am Montag ein 61-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus.

Aufgrund der ersten Ermittlungen handelt es sich vermutlich um ein Tötungsdelikt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Bisher kam es zu keinen Festnahmen. Der Leichnam des Mannes wurde am Montagmorgen einer Wohnung im Quartier Plainpalais aufgefunden.

