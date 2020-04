Dieser Inhalt wurde am 7. April 2020 10:12 publiziert

Ein Unfallopfer in Schwyz ist an seinen Verletzungen im Spital gestorben. (Symbolbild)

Ein 81-jähriger Fussgänger, der am Montagmorgen in Seewen SZ von einem Auto angefahren wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. Der Mann verstarb in der Nacht auf Dienstag im Spital, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Das Auto hatte den Mann erfasst, als er die Gotthardstrasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren wollte.

