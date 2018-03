Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 8. März 2018 09:23 publiziert 08. März 2018 - 09:23

Graham Arnold löst Bert van Marwijk nach der WM in Russland als australischer Nationaltrainer ab.

Der 54-jährige ehemalige Profi betreute die Socceroos bereits von 2006 bis 2007, seit 2014 ist er Coach beim nationalen Meister Sydney FC. Arnold soll Australien zur WM 2022 in Katar führen.

Der frühere Bundesliga-Coach Van Marwijk hatte im Januar die Nachfolge des zurückgetretenen Ange Postecoglou angetreten. Damals war noch unklar, ob der Niederländer das Team auch längerfristig betreuen sollte. An der WM-Endrunde trifft Australien in der Gruppe C auf Frankreich, Peru und Dänemark.

