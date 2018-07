Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

25. Juli 2018

Der Schweizer Mittelfeldspieler Nicolas Haas verlegt seinen Arbeitsort 900 Kilometer Luftlinie südwärts. Der Luzerner aus Sursee wird von Atalanta Bergamo in die Serie B an Palermo ausgeliehen.

In seiner ersten Saison in der Serie A konnte sich der 22-jährige U21-Internationale nicht durchsetzen. Er wurde in neun Meisterschaftsspielen eingesetzt. Nur einmal stand er in der Startformation.

