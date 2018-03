Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 5. März 2018 22:18 publiziert 05. März 2018 - 22:18

Neuchâtel Xamax spielt in einem turbulenten Spiel in Winterthur 4:4, baut seinen klaren Vorsprung in der Challenge League aber dennoch aus. Das zweitplatzierte Servette verliert in Vaduz 1:2.

1:4 lag Xamax auf der Schützenwiese nach einer guten Stunde hinten. Doch die Neuenburger benötigten lediglich zehn Minuten, um den Ausgleich zu realisieren. Liga-Topskorer Nuzzolo, der kurz vor der Pause schon für den Anschlusstreffer zum 1:2 besorgt gewesen war, Doudin und Tréand waren die Torschützen.

Für Winterthur, das die Partie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Markaj zu zehn beendete, hatte Silvio in der ersten halben Stunde zweimal getroffen.

Einen Drei-Tore-Rückstand hatte Xamax in der laufenden Saison schon einmal aufgeholt, nämlich Anfang Februar in Vaduz. Gegen die Liechtensteiner waren sie nach einer guten Stunde 0:3 zurückgelegen, hatten aber dank zwei Toren in der Schlussphase ebenfalls noch das Unentschieden gerettet.

Xamax führt die Rangliste bei einem Spiel mehr nun mit zwölf Punkten Vorsprung auf Servette an. Die Genfer mussten die Überlegenheit des wiedererstarkten Vaduz anerkennen. Die Liechtensteiner, seit nunmehr sechs Spielen ungeschlagen, gingen nach 17 Minuten durch Muntwiler in Führung und hatten noch vor der Pause die Möglichkeit zum zweiten Treffer. Devic traf vom Penaltypunkt aus aber nur den Pfosten. Für Servette glich der für die zweite Hälfte eingewechselte Stevanovic fünf Minuten nach Wiederbeginn aus. Für die Entscheidung war Borgmann nach 69 Minuten besorgt.

Telegramme

Vaduz - Servette 2:1 (1:0). - 1484 Zuschauer. - SR Gut. - Tore: 17. Muntwiler 1:0. 50. Stevanovic 1:1. 69. Borgmann 2:1. - Bemerkung: 41. Devic (Vaduz) verschiesst Foulpenalty.

Winterthur - Neuchâtel Xamax 4:4 (3:1). - 2100 Zuschauer. - SR Dudic. - Tore: 11. Silvio (Foulpenalty) 1:0. 30. Silvio 2:0. 40. Nuzzolo 2:1. 41. Schulz 3:1. 57. Duah 4:1. 62. Nuzzolo (Foulpenalty) 4:2. 66. Doudin 4:3. 72. Tréand 4:4. - Bemerkung: 76. Gelb-Rote Karte gegen Markaj (Winterthur).

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 23/55 (54:26). 2. Servette 22/43 (38:19). 3. Schaffhausen 23/39 (42:33). 4. Vaduz 22/36 (32:29). 5. Rapperswil-Jona 21/30 (29:27). 6. Aarau 22/27 (32:37). 7. Wil 22/21 (21:31). 8. Chiasso 23/21 (25:35). 9. Winterthur 22/17 (27:36). 10. Wohlen 22/14 (28:55).

Neuer Inhalt Horizontal Line