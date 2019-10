Dieser Inhalt wurde am 12. Oktober 2019 14:23 publiziert

In der Nacht auf Samstag ist ein 19-jähriger Fahrer eines Geländewagens oberhalb von Susten im Oberwallis von der Strasse abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich im steilen Gelände und kam in einem Waldstück zum Stillstand. Der Lenker starb noch an der Unfallstelle.

Der 17-jährige Beifahrer wurde beim Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Er wurde leicht verletzt mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!