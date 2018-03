Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Der FC Barcelona egalisiert den Klub-Rekord aus der Saison 2010/11. Nach dem 2:0-Sieg in Eibar sind die Katalanen nun 31 Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen.

Den Rekord muss sich Trainer Ernesto Valverde mit seinem Vorgänger Luis Enrique teilen. Die ersten sieben Spiele der Rekordserie fielen noch in die letzte Saison. Die nun egalisierte Bestmarke aus der Saison 2010/11 hatte der FC Barcelona unter Trainer Pep Guardiola aufgestellt.

Trotz des Rekords können sie beim souveränen Leader nicht ganz zufrieden sein. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg, war der Erfolg beim Aussenseiter Eibar ohne Glanz und trotz Überzahl in den letzten 25 Minuten mühevoll erreicht worden. Drei Tage vor dem Hinspiel in den Achtelfinals der Champions League gegen den englischen Meister Chelsea präsentiert sich der FC Barcelona nicht in bester Form.

Die Tore schossen Luis Suarez nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit seinem 17. Saisontor sowie Aussenverteidiger Jordi Alba zwei Minuten vor dem Ende.

Fabian Schär sass bei Deportivo La Coruña auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Clarence Seedorf während 90 Minuten auf der Ersatzbank. Von dort sah der Schweizer Verteidiger wie sein Team beim 0:1 auswärts gegen Alaves die siebte Niederlage in den letzten neun Runden erlitt und auf einem Abstiegsplatz verblieb.

Die Wende konnte vorerst auch Seedorf nicht herbeiführen. Unter dem Niederländer verlor La Coruña beide Spiele und erzielte noch kein Tor.

Telegramme/Resultate:

Eibar - FC Barcelona 0:2 (0:1). - 6760 Zuschauer. - Tore: 16. Suarez 0:1. 88. Jordi Alba 0:2. - Bemerkung: 66. Gelb-Rote Karte gegen Orellana (Eibar).

Las Palmas - FC Sevilla 1:2 (0:1). - 19'161 Zuschauer. - Tor: 35. Ben Yedder 0:1. 50. Sarabia 0:2. 82. Calleri (Foulpenalty) 1:2.

Alaves - La Coruña 1:0 (0:0). - 19'453 Zuschauer. - Tor: 61. El Haddadi 1:0. - Bemerkung: La Coruña ohne Schär (Ersatz).

Weiteres Spiel vom Samstag: Malaga - Valencia 1:2.

Rangliste:

1. FC Barcelona 24/62 (62:11). 2. Atlético Madrid 23/52 (34:9). 3. Valencia 24/46 (47:28). 4. Real Madrid 22/42 (50:23). 5. FC Sevilla 24/39 (31:35). 6. Villarreal 23/37 (34:28). 7. Eibar 24/35 (32:36). 8. Girona 24/34 (34:30). 9. Betis Sevilla 23/33 (38:45). 10. Celta Vigo 23/32 (41:34). 11. Getafe 23/30 (26:21). 12. Leganes 23/29 (20:25). 13. Athletic Bilbao 23/28 (24:25). 14. Alaves 24/28 (22:33). 15. San Sebastian 23/26 (43:45). 16. Espanyol Barcelona 23/26 (21:31). 17. Levante 23/20 (21:35). 18. Las Palmas 24/18 (18:52). 19. Deportivo La Coruña 24/17 (24:53). 20. Malaga 24/13 (15:38).

