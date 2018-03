Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 17. Februar 2018 10:45 publiziert 17. Februar 2018 - 10:45

Eine alkoholisierte Autofahrerin ist in der Nacht auf Samstag in Hunzenschwil in ein Brückengeländer gefahren. Das Auto blieb am Geländer stecken. Ihren Führerschein, den sie nur auf Probe hatte, musste die 20-Jährige abgeben.

Zudem wird die Lenkerin verzeigt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Schweizerin wollte um 3.30 Uhr offenbar von der Strasse in einen Weg abzweigen, als sie das Brückengeländer rammte.

Die Polizei mass bei ihr eine Alkoholkonzentration im Atem von über 0,7 mg/l. Das entspricht einer Blutalkoholkonzentration von über 1,4 Promille.

