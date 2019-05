In der Verfassung, in der er sich in der ersten Runde zeigt, wird Titelverteidiger Brooks Koepka an der US PGA Champions in Bethpage bei New York nicht zu schlagen sein.

Während zahlreiche Favoriten, unter ihnen US-Masters-Champion Tiger Woods, auf dem überlangen Par-70-Platz "Bethpage Black" in der Auftaktrunde Mühe hatten, gab Koepka eine makellose Scorekarte mit sieben Birdies und zehn Pars ab. Mit den daraus resultierenden 63 Schlägen führt er das 156-köpfige Feld an. Einzig der neuseeländische Aussenseiter Danny Lee hielt mit dem 29-jährigen Floridaner mit. Lee büsste nur einen Schlag ein, während alle übrigen Spieler vier und mehr Schläge zurückliegen.

Koepka, der seine Profikarriere vor sieben Jahren auf der europäischen Challenge Tour, an der Swiss Challenge auf Golf Sempachersee in Hildisrieden, lanciert hatte, strebt auf Long Island seinen vierten Majorturnier-Sieg in zwei Jahren an, nachdem er nicht nur die letztjährige US PGA Championship, sondern auch 2017 und 2018 das US Open gewonnen hat.

Von den Golfern aus dem engsten Favoritenkreis hielten sich die Amerikaner Dustin Johnson, Leader der Weltrangliste, und Jordan Spieth am besten. Sie müssten in den verbleibenden drei Runden je sechs Schläge auf Koepka gutmachen, gleich wie der erstaunliche 48-jährige Veteran Phil Mickelson. Tiger Woods muss ebenfalls auf die Tatsache zählen, dass das zweite Majorturnier des Jahres erst zu einem Viertel gespielt ist. Aber Woods' Rückstand von neun Schlägen ist bereits massiv. Rory McIlroy brachte wie Woods nur eine 72er-Runde zustande.

Neuer Inhalt Horizontal Line