Dieser Inhalt wurde am 27. Juli 2018 11:41 publiziert 27. Juli 2018 - 11:41

Insgesamt 50'400 gefälschte Lego-Figuren hat der Zoll am Flughafen in Frankfurt am Main beschlagnahmt. Die Spielwaren kamen Ende Mai aus China und waren als Schlüsselanhänger deklariert, wie das Frankfurter Hauptzollamt am Freitag mitteilte.

Nachdem die Zöllner nach einer Stichprobe Verdacht geschöpft hatten, wurden alle 42 Pakete der Sendung geöffnet und die Kunststofffiguren gezählt.

Das gefälschte Spielzeug wurde inzwischen vernichtet. Der verhinderte wirtschaftliche Schaden betrage 25'000 Euro, erklärte der Zoll. 2017 beschlagnahmte das Hauptzollamt insgesamt rund 500'000 Plagiate mit einem Warenwert von rund 18,7 Millionen Euro.

