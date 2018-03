Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

07. März 2018 - 12:00

Der 1980 ermordete Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero, soll heiliggesprochen werden. Romero war im Mai 2015 in San Salvador seliggesprochen worden. (Archiv)

Oscar Romero, 1980 ermordeter Erzbischof von San Salvador, soll heiliggesprochen werden. Wie der Vatikan am Mittwoch bekannt gab, erkannte Papst Franziskus am Dienstag ein Wunder an, das auf Fürsprache Romeros erfolgte.

Eine entsprechende Gebetserhörung bestätigte er demnach auch für Papst Paul VI. (1963-1978). Dieser soll laut Kathpress nach Angaben von Vatikanvertretern zum Abschluss der Bischofssynode im Oktober in Rom heiliggesprochen werden. Für Romero steht noch kein Datum fest.

Denkbar ist eine gemeinsame Feier. Möglich ist aber auch, dass der Märtyrerbischof Romero beim Weltjugendtag im Januar 2019 in Panama heiliggesprochen wird. Offiziell bekanntgeben werde Franziskus die Termine wahrscheinlich auf einer Kardinalsversammlung, die für die erste Maihälfte erwartet wird, so die Zeitung "Avvenire".

Bereits am Dienstag hatte der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin die Heiligsprechung Pauls VI. angekündigt. Die medizinischen Berater der zuständigen vatikanischen Heiligsprechungskongregation hätten am 26. Oktober 2017 zwei Wunder anerkannt.

Auf Fürsprache Pauls VI. sei eine Schwangerschaft, bei der das Leben von Mutter und Kind auf dem Spiel stand, auf medizinisch unerklärliche Weise glücklich verlaufen. Auf Fürsprache Romeros sei eine Frau mit einer nicht näher bezeichneten lebensbedrohlichen Erkrankung "auf wundersame Weise" geheilt worden, so die Zeitung.

Seligsprechungen vor wenigen Jahren

Die Seligsprechung von Paul VI. erfolgte durch Papst Franziskus zum Abschluss einer Bischofssynode zu Familienthemen am 19. Oktober 2014. Oscar Romero (1917-1980) war am 23. Mai 2015 in San Salvador seliggesprochen worden.

Der sehr für die Armen engagierte Erzbischof starb unter dramatischen Umständen: Er wurde am 24. März 1980 während eines Gottesdienstes in der Hauptstadt El Salvadors von Unbekannten erschossen. Als Auftraggeber des Mordes stehen Militärs im Verdacht; die Hintergründe wurden jedoch nie vollständig geklärt.

