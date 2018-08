Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 4. August 2018 20:58 publiziert 04. August 2018 - 20:58

Jeder Trainer wünscht sich ein solches Debüt beim neuen Klub. Marcel Koller, seit 2009 nicht mehr im Klubfussball tätig gewesen, erringt mit dem angeschlagenen FC Basel einen 4:2-Sieg daheim gegen GC.

Wie viel die wiedererlangte Stärke des Serienmeisters FCB und wie viel die offensichtliche Baisse des Rekordmeisters aus Zürich zu dem Ergebnis im plötzlich wieder stimmungsvollen St. Jakob-Park beigetragen haben, ist schwer auseinanderzudividieren.

Tatsache ist, dass die Basler im fünften Wettbewerbsspiel der Saison die beste, weil einzige gute Leistung abgeliefert haben, sieht man von schweren defensiven Mängeln in der Schlussphase ab. Zwei defensiv ausgerichtete Spieler - Luca Zuffi und der aufblühende Fabian Frei - trafen mit Schlenzern aus der Distanz in der ersten Halbzeit, zwei Stürmer - Albian Ajeti und Ricky van Wolfswinkel - zogen nach der Pause nach. Es ist bemerkenswert, dass die Basler das 3:0 und das 4:0 erzielten, kurz nachdem ihr Innenverteidiger Eray Cümart mit einer Gelb-roten Karte des Feldes verwiesen worden war.

Dass bei Basel noch längst nicht alles zum besten bestellt ist, wurde in den letzten 20 Minuten deutlich. Durch den Schweden Nabil Bahoui den Österreicher Marco Djuricin erzielten die Zürcher zwei Stürmertore - und scheiterten daneben mit zwei Foulpenaltys. Goalie Jonas Omlin parierte die Penaltys von Runar Sigurjonsson und Djuricin mit hervorragenden Paraden. Für die auch nach drei Runden punktelosen Zürcher kamen immerhin die ersten zwei Saisontore zustande.

Wie Basel hat auch Luzern den ersten Sieg in dieser Meisterschaft errungen - in einem Spiel mit Spektakel und Toren. Beim 4:2 daheim gegen Lugano drehte die Mannschaft von René Weiler einen frühen Rückstand bis zur 58. Minute in einen 3:1-Vorsprung. Pascal Schürpf war Doppeltorschütze. Nach dem 1:1 vergab der Brasilianer Carlinhos die Chance auf die neuerliche Führung für die Luganesi, aber er scheiterte mit einem schwach getretenen Foulpenalty an Luzerns Goalie Mirko Salvi, dem früheren Luganesen.

Rangliste: 1. Young Boys 2/6 (4:0). 2. Zürich 2/6 (4:1). 3. Neuchâtel Xamax FCS 2/4 (3:1). 4. Basel 3/4 (6:5). 5. Sion 2/3 (5:4). 6. Thun 2/3 (3:3). 7. St. Gallen 2/3 (4:5). 8. Luzern 3/3 (5:6). 9. Lugano 3/3 (4:7). 10. Grasshoppers 3/0 (2:8).

