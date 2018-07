Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 29. Juli 2018 14:01 publiziert 29. Juli 2018 - 14:01

Fast 1000 Schwimmerinnen und Schwimmer haben an der dritten Genfer Seeüberquerung teilgenommen. Sie konnten die rund 1800 Meter lange Strecke im 24 Grad warmen Wasser zurücklegen.

Die 1014 Angemeldeten liessen sich je nach Niveau in Gruppen einteilen. Morgens um 8 Uhr stieg die erste Gruppe - erkennbar an den blauen Bademützen - am linken Seeufer ins Wasser. Ihnen folgten die Grünen, die Violetten und schliesslich die Grauen.

Die schnellsten Schwimmer waren zwei 19- und 21-jährige Brüder. Sie legten die Strecke in rund 23 Minuten zurück, nach einem Stopp auf einer Badeplattform. Preise gab es nicht zu gewinnen, aber am Chronometer am Ufer konnte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer seine persönliche Zeit ablesen.

Älteste Teilnehmerin im Feld war eine 84-jährige Frau. Sie brauchte für die Strecke durch das Genfer Seebecken eine Stunde und 14 Minuten. Das Seeschwimmen fand zum dritten Mal statt.

