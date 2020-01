Dieser Inhalt wurde am 16. Januar 2020 20:31 publiziert

Titelverteidiger Spanien und Kroatien, der EM-Dritte von 2016, starten an den Handball-Europameisterschaften erfolgreich in die Hauptrunde in Wien.

Die Kroaten, welche die EM-Qualifikation in der Schweizer Gruppe als Sieger abgeschlossen hatten, lösten ihre knifflige Auftaktaufgabe gegen den Co-Gastgeber aus Österreich äusserst souverän und siegten problemlos 27:23. Den Grundstein für den Erfolg legte der Favorit in der Defensive, bis zur Pause gestand er den Österreichern nur sechs Tore zu.

Nach dem vierten Auftritt an der EM ebenfalls noch makellos unterwegs ist Spanien nach dem 31:25-Erfolg über Tschechien. Tschechiens Goalie Toms Mrkva hielt seine Mannschaft während 20 Minuten im Spiel, ehe sich auch hier der Favorit bis zur Pause ein Polster von fünf Punkten erarbeiten konnte.

Dank den Auftaktsiegen in der Hauptrunde liegen die beiden Favoriten nach der ersten Runde damit gemeinsam mit je vier Punkten an der Tabellenspitze.

