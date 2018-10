Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 13. Oktober 2018 15:47 publiziert 13. Oktober 2018 - 15:47

Roger Federer scheidet beim Masters-1000-Turnier in Schanghai im Halbfinal aus. Der Titelverteidiger ist beim 4:6, 4:6 gegen den 21-jährigen Kroaten Borna Coric praktisch chancenlos.

Federer kam in der gesamten Partie zu keinem einzigen Breakball. Coric, der Nummer 19 der Welt, gelang hingegen gleich im ersten Game ein Aufschlagdurchbruch - ebenso wie zu Beginn des zweiten Durchgangs. Nach nur 74 Minuten nutzte der Kroate seinen ersten Matchball zum zweiten Sieg im vierten Duell mit Federer. Er hatte bereits den Final in Halle für sich entschieden.

Im letzten Game bäumte sich Federer noch einmal auf und kam erstmals zu einem 15:30, danach schlug Coric aber einen Aufschlagwinner, ein Ass und einen Vorhand-Passierball. Der Kroate spielte gross auf und liess sein immenses Talent immer wieder aufblitzen. Der 37-jährige Basler konnte hingegen nicht verbergen, dass er seinen vierten Match in vier Tagen spielte und liess die gewohnte Leichtigkeit vermissen. Bereits nach dem Sieg gegen Kei Nishikori hatte er zugegeben, seinen Körper etwas zu spüren. Am Samstag war der Tank dann ziemlich leer.

Federer hatte nach dem US Open gut fünf Wochen Pause gemacht und musste in Schanghai ohne Anlaufzeit gleich gegen den formstarken Russen Daniil Medwedew ran, der in der Vorwoche das Turnier in Tokio gewonnen hatte. Danach steigerte er sich von Spiel zu Spiel, ehe gegen Coric der Einbruch kam. Allerdings war der Kroate, der erstmals in einem Final der 1000er-Stufe steht, ein sehr starker Gegner.

Im Final am Sonntag trifft Coric auf Novak Djokovic, der beim 6:2, 6:1 gegen Alexander Zverev seinen 17. Sieg in Folge feierte und am Montag Federer als Nummer 2 der Welt ablösen wird. Der Serbe hat auch beste Chancen, in den nächsten Wochen nach zwei Jahren Unterbruch wieder die Spitze der Weltrangliste zu übernehmen. Wenn der Wimbledon- und US-Open-Champion den Final in Schanghai gewinnt, liegt er in der Jahreswertung nur noch 45 Punkte hinter Leader Rafael Nadal. Das Turnier der Masters-1000-Kategorie ist mit 7,08 Millionen Dollar dotiert.

